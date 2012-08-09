Покарання за виготовлення вибухових пристроїв збільшили до 12 років

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Раді ухвалила 5 липня.

Ним передбачено доповнити Кримінальний кодекс України статтею 263-1. «Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв». Статтею передбачено, що незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.