Електрички з Харкова на Бєлгород зупинились, бо у росіян забракло грошей

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні під час брифінгу перший заступник начальника Південної залізниці Віктор Кузьменко.

«Сьогодні склалася ситуація винятково економічного плану, яка не має жодного відношення до політики. Це не конфлікт між Україною і Росією, Південною залізницею України та Південно-східною залізницею РФ, це чисто фінансове питання. У зв'язку з відсутністю грошових коштів російською компанією «Черноземье» перервано приміське залізничне сполучення між Бєлгородом і Харковом», - сказав В.Кузьменко.

За його словами, згідно з угодою компанія «Черноземье» та уряд Бєлгородської області фінансували пасажирські перевезення на паритетних засадах. У зв'язку з тим що одна зі сторін припинила фінансування, компанія «Черноземье» виявилася не в змозі оплатити використання української інфраструктури. За це в місяць російська сторона платить 250-300 тис грн. Українська сторона користується російською інфраструктурою менше, і сплачує 120-150 тис грн на місяць.

У свою чергу, заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков зазначив, що питання, пов'язане з організацією перевезень, носить економічно-соціальний характер.

«Питання щодо електропоїздів підвищеної комфортності і соціальних електропоїздів не пов'язані. Потяги підвищеної комфортності існують для того, щоб швидко дістатися до Бєлгорода. Що стосується перевезень між сільськими населеними пунктами між Харковом і Бєлгородом - це окреме питання, яке в даний час носить економіко-соціальний характер», - сказав А.Моченков.

В.Кузьменко також зазначив, що 10 серпня для того, аби уникнути масових заворушень на об'єкті підвищеної небезпеки - залізничній станції «Харків-Пасажирський», потяг підвищеної комфортності «Харків - Бєлгород» був скасований. «Рух електропоїзда підвищеної комфортності не буде відновлено, поки не буде врегульована конфліктна ситуація. Українська сторона готова в будь-який момент відновити сполучення між Харковом і Бєлгородом», - сказав В.Кузьменко.

Як повідомляв УНІАН, з 10 серпня за ініціативи російської сторони - ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), яка є партнером Південної залізниці у здійсненні приміських перевезень у міжнародному сполученні, скасовуються приміські потяги на маршруті Харків - Бєлгород. При цьому курсування «бєлгородських» електричок формування ПЗ і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» буде обмежена прикордонними станціями Козача Лопань і Наумівка, відповідно, без заїзду на територію суміжної держави.

За даними прес-служби Південної залізниці, 10 серпня вранці на ст. «Харків-Пасажирський» понад 100 осіб, які зайшли на платформу, купивши у тому числі квитки на інші електропоїзди, заблокували відправлення електропотягу Харків - Бєлгород, який мав відбути о 8.50.

Люди вимагали повернути приміські дешеві електрички Харків - Бєлгород, які з 10 серпня були скасовані. За даними прес-служби, вартість проїзду у новому електропотязі підвищеної комфортності становить 67 грн, у той час вартість проїзду у старих електричках становила близько 20 грн.