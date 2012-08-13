Росія пустила до себе українські труби

Про це урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Вже Російська Федерація підписала зміни до угоди. Зараз, я думаю, цього тижня підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2012 уряд ухвалив розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року у розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусія і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок в адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, Казахстану - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота щодо РФ у 2012 році буде збережена на тогорічному рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.