Міліція завела справу на Femen за спиляний хрест жертвам політичних репресій

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні вранці в деяких Інтернет-виданнях з’явилася інформація, що активістки жіночого руху Femen на знак підтримки російської групи «Pussy Riot» біля Жовтневого палацу в місті Києві спиляли хрест.

Задля перевірки цієї інформації на місце виїхало керівництво та слідчо-оперативна група Печерського райуправління столичної міліції.

Попередньо з’ясовано, що цей Поклонний хрест жертвам політичних репресій від громади Закарпаття біля Палацу було встановлено у 2004 році. За інформацією ЗМІ, сьогодні його було зруйновано представниками жіночого руху Femen.

Наразі працівники міліції на місці події провели ряд процесуальних дій, зібрали необхідні документи. Слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Розпочато досудове слідство.

На місці події працюють комунальні служби Печерського району. За висновками фахівців, у разі технічної можливості та безпеки для оточуючих, буде вирішуватися питання щодо відновлення зруйнованого хреста.