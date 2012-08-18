У Чернігівській області відкрили кам'яницю гетьмана Полуботка

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках проведення V відкритого фестивалю традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь" відбулося урочисте відкриття кам'яниці Павла Полуботка та Ближньої печери Антонія.

Кам'яниця Полуботка – один із зразків мурованої архітектури XVIII ст. Вона була збудована у межах старої фортеці на посаді Любеча. Історична пам'ятка, яка нині має національне значення, відновлена з руїн, адже у 60-х роках ХХ ст. у її стінах працював маслозавод. Після його закриття приміщення руйнувалося. І лише у 2009 році розпочалися археологічні дослідження та відновлення кам'яниці.

Директор Інституту історії, етнології та правознавства імені О.Лазаревського Олександр Коваленко, виступаючи на урочистому відкритті кам'яниці, зауважив, що до нашого часу майже не збереглося автентичних пам'яток, пов'язаних з діяльністю гетьмана П.Полуботка.

На час фестивалю у приміщенні відкрито виставку унікальних речей з колекцій Чернігівського історичного музею імені В.Тарновського.

"Пізніше у кам'яниці планується відкрити меморіальний музей гетьмана Полуботка", - сказав О.Коваленко.

Ближня печера Антонія також відновлена у рамках реалізації проекту, підтриманого обласною владою, з відродження древнього Любеча. Печера викопана Антонієм, уродженцем Любеча, у ХІ ст. Поблизу печери пізніше виник чоловічий монастир. У 20-х роках ХХ ст. вхід до печери було зруйновано. Після проведення археологічних досліджень пам'ятку також відновлено.

Як повідомив журналістам перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко, виконано першу чергу робіт щодо створення історико-археологічного комплексу "Древній Любеч". Наступним стане проект реконструкції замку на Замковій горі, де у 1097 році відбувся з'їзд князів Київської Русі.

С.Прокопенко також повідомив, що всього у відродження древнього Любеча інвестовано 1 млн грн бюджетних та спонсорських коштів.