Метрополітен просить киян приїжджати на роботу пізніше

Метро рекомендує вузам змінити час початку занять, а фірми самі вносять корективи в графік

Столичне метро просить киян приходити на роботу і на навчання пізніше. У деяких приватних компаніях вже коригують графік, пише газета «Сегодня».

«Раніше ми ходили на 9.00, з початку осені можна на 9.30, - розповіла журналістам Надія, працівниця однієї з турфірм, офіс якої розташований у центрі міста, - шеф подумав, що все одно через затори всі будуть спізнюватися. Але й працювати доведеться не до 18.00, а до 18.30 ».

Працівники великих заводів також ходять на різний час на роботу. «Ми спеціально графік не міняли, але у нас і так частина людей приходить на 8.00, а частина - на 8.30. Але й робота закінчується у перших на півгодини раніше, - розповіли в прес-службі заводу «Антонов». - Але такий графік у нас через те, щоб на прохідних не було черг. Адже на заводі працює більше 13 тис. осіб».

Як відомо, в свою бутність мером Олександр Омельченко пропонував усім приходити на роботу в різний час. Роботу деяких підприємств він закликав починати о 6.00, щоб уникнути пробок і тисняви ​​в метро. Зараз у мерії кажуть, що не бачать сенсу що-небудь диктувати, мовляв, керівництво підприємств має вирішувати питання самостійно.

З 8.00 до 9.00 деякі станції завантажені до такої міри, що для того, щоб потрапити у вагон, доводиться пропускати 3-5 потягів, відзначає видання. Тому в підземці вирішили розсортувати потоки. Почали з КПІ. Керівництво метро закликало вуз перенести заняття з 8.30 ранку на 10.25, і ректорат пішов назустріч. В інших вузах говорять, що з цієї ж причини початок занять вже давно почали коригувати.