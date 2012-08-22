ЗМІ: Будинкам у Прип'яті залишилось стояти щонайбільше років 10

За оцінками експертів, Прип'ять простоїть ще максимум 10 років. Будівлі міста розвалюються і вже починають загрожувати обвалами.

За час від Чорнобильської катастрофи територія Прип'яті поступово заростає лісом, а будинки, якими забудоване місто поступово розвалюються: відсутність опалення, морози і спека спричиняються до руйнації житлових конструкцій, вони тріскаються, і за два десятиліття всі дійшли до аварійного стану, пише ТСН.

"Саме тому ми зараз обмежили доступ у будівлі. Більша частина цих будівель в кінцевому стані буде знесена і захоронена", - розповів перший заступник голови Держагенства управління зоною відчуження Дмитро Бобро.

Ідею перетворити місто в музей втілити важко, оскільки всередині будинків радіації, подекуди більше, ніж на вулиці. Тому як музей мертве місто проіснує максимум 10 років. За цей час, за підрахунками, будинки почнуть руйнуватися самі.