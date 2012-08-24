У Києві відкриється виставка не для слабких нервів (фото)

На виставці людського тіла будуть представлені справжні людські тіла, що пройшли процедуру пластинації - заміни рідини в тканинах на силікон.

Усі експонати - справжні тканини, м'язи і органи людей, які заповідали свої тіла науці.

На The Human Body Exhibition буде продемонстровано, як влаштований людський скелет, система кровообігу, органи травлення і дихальні шляхи, а також як видозмінюються внутрішні органи курців і людей, які зловживають алкоголем.

Головне призначення експозиції, за словами організаторів - освічувати людей і орієнтувати їх на здоровий спосіб життя.

На виставці представлять близько 150 експонатів, серед яких будуть як цілі людські тіла, так і частини тулубу, розрізані на тонкі пластини (для наочної демонстрації їх будови), здорові та вражені хворобами органи, системи органів і ембріони на різних стадіях розвитку.

Виставка подорожує по всьому світу з 2005 року, за цей час її відвідали вже 32 мільйони людей, в Україні ж вона відбудеться вперше, повідомляє інтернет-газета The Village.

Громадські активісти і захисники громадянських прав стверджують, що пластифікуванню піддавали тіла страчених ув’язнених з Китаю, а також психічно хворих.

Метод збереження тканин з використанням сучасної полімерної технології та традиційних єгипетських методів бальзамування в 1977 році в Гейдельбергському університеті винайшов учений Гюнтер фон Хагенс. Через скандали щодо незаконного одержання тіл для своїх досліджень його прозвали Доктор Смерть.