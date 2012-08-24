У Києві відкриється виставка не для слабких нервів (фото)

01:28, 24 серпня 2012
Суспільство
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У Києві на НСК "Олімпійський" відкриється скандально відома виставка людського тіла The Human Body Exhibition.

На виставці людських тіл Human body exhibition

На виставці людського тіла будуть представлені справжні людські тіла, що пройшли процедуру пластинації - заміни рідини в тканинах на силікон.

Усі експонати - справжні тканини, м'язи і органи людей, які заповідали свої тіла науці.

На The Human Body Exhibition буде продемонстровано, як влаштований людський скелет, система кровообігу, органи травлення і дихальні шляхи, а також як видозмінюються внутрішні органи курців і людей, які зловживають алкоголем.

Головне призначення експозиції, за словами організаторів - освічувати людей і орієнтувати їх на здоровий спосіб життя.

На виставці представлять близько 150 експонатів, серед яких будуть як цілі людські тіла, так і частини тулубу, розрізані на тонкі пластини (для наочної демонстрації їх будови), здорові та вражені хворобами органи, системи органів і ембріони на різних стадіях розвитку.

Виставка подорожує по всьому світу з 2005 року, за цей час її відвідали вже 32 мільйони людей, в Україні ж вона відбудеться вперше, повідомляє інтернет-газета The Village.

Громадські активісти і захисники громадянських прав стверджують, що пластифікуванню піддавали тіла страчених ув’язнених з Китаю, а також психічно хворих.

Метод збереження тканин з використанням сучасної полімерної технології та традиційних єгипетських методів бальзамування в 1977 році в Гейдельбергському університеті винайшов учений Гюнтер фон Хагенс. Через скандали щодо незаконного одержання тіл для своїх досліджень його прозвали Доктор Смерть.

 

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