Горілка, схоже, подорожчає відсотків на 15

Ціна на горілку може підвищитися на 15% через зростання цін на спирт.

Про це повідомив сьогодні в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН директор асоціації «Союз оптовиків і виробників алкоголю і тютюну» СОВАТ Володимир ДЕМЧАК.

За його словами, кілька тижнів тому в Міністерстві аграрної політики України пройшла нарада, на якій йшлося про те, що у зв`язку з подорожчанням зерна може подорожчати спирт. А вже з 1 жовтня практично припинилося відвантаження спирту компаніям - виробникам алкогольної продукції за старою ціною, і з них почали вимагати термінового укладання нових договорів за новими цінами.

В.ДЕМЧАК нагадав, що концерн «Укрспирт» має намір підвищити ціну на спирт на 15%. «Масова ціна спирту була - близько 51-51 грн. за дал, зараз пропонують мінімум до 62 грн. за дал», - сказав В.ДЕМЧАК.

«Я думаю, що ринок горілки вимушений підняти ціну на 2 грн. за пляшку, а у відсотках - близько 15%. Це підвищення включає це і попереднє подорожчання плюс ризики», - зазначив він.

В.ДЕМЧАК нагадав, що влітку цього року вже відбулося підвищення цін на спирт і додав: «Нас зараз попереджають, що подорожчання зерна до кінця року ще буде, а це означає, що нам знову скажуть, що спирт подорожчає».

Як вважає В.ДЕМЧАК, проблема у тому, що як тільки підіймаються істотно ціни на горілку, відразу виникає проблема споживання, тобто, споживачі дивляться на ціну коньяку, віскі, пива.

За словами В.ДЕМЧАКА, з урахуванням подорожчання спирту мінімальна ціна на горілку, в якій будуть враховані всі витрати і сплачені податки, сьогодні має становити 12 грн. за пляшку.

Щодо експорту даної продукції він зазначив, що ціна на продукцію, що експортується, також підвищиться. «Але я можу сказати, що обсяги експорту не зменшаться, хоча це ускладнить питання експорту. У компаній є договори, ціни, за якими постачається продукція, деякі компанії мають договори на 3 роки», - додав В.ДЕМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня концерн «Укрспирт» підвищив відпускні ціни до 62-65 грн. за 1 дал спирту класу «Люкс».