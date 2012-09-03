У Білій Церкві - збройний напад на ювелірний магазин

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, близько 12.00 до чергової частини Білоцерківського міського відділу міліції від працівників приватної служби охорони надійшло повідомлення про вчинення невідомими розбійного нападу на один з ювелірних магазинів міста. Було поранено охоронця, зловмисники заволоділи частиною прикрас.

Як з’ясувалося, до приміщення магазину увірвалися двоє чоловіків у масках та із саморобним обрізом. Вони розбили вітрину та викрали прикраси. Намагаючись вибігти з приміщення, один із нападників здійснив постріл і влучив в охоронця.

Обріз, який нападники залишили на місці злочину, вилучено та направлено на експертизу. Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.