Чоловік із мисливської рушниці застрелив приятеля

Як повідомили у прес-службі Горлівського управління міліції, минулого тижня зі станції «швидкої допомоги» до міліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено 40-річного жителя Горлівки з вогнепальним пораненням черевної порожнини. Незважаючи на зусилля медиків врятувати життя пацієнту не вдалося, й чоловік за кілька годин помер.

За словами правоохоронців, підозрюваний у вбивстві цього чоловіка добровільно прийшов до міліції й написав явку з повинною, а також здав рушницю, на яку в нього не було дозволу на зберігання.

Міліція встановила, що в ході застілля між чоловіками виник конфлікт, внаслідок чого старший із них сходив додому, приніс мисливську рушницю й вистрілив опоненту в живіт.

Наразі 56-річний підозрюваний затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання м. Горлівка, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.