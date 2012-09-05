"Укрпошта" пропонує купувати в російських інтернет-магазинах

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, нові міжнародні перекази передбачають звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача і переказ із післяплатою за поставлений товар.

Звичайний переказ на розрахунковий рахунок отримувача можуть здійснювати як фізичні, так і юридичні особи.

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Вибираючи переказ із післяплатою за поставлений товар, відправник (фізична або юридична особа) відправляє покупку отримувачу. Отримувач забирає товар у поштовому відділенні й на місці оплачує його, а кошти перераховуються відправнику.