Інтернет-торгівля має видавати чеки

Відповідні зміни Державна податкова служба підготувала в Закон «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг».

Також ДПСУ пропонує зобов'язати юросіб, які здійснюють торгівлю через мережу Інтернет, щодня друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (РРО) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх збереження в книгах обліку таких операцій.

Крім того, законопроектом пропонуються зміни в питанні перевірок інтернет-продавців. Так, планові і позапланові перевірки, здійснювані ДПСУ, передбачено замінити фактичними і документальними.