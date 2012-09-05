В Одесі у під'їзді багатоповерхівки підірвали гранату Ф-1

Сьогодні, 5 вересня, на сходовому майданчику багатоповерхового будинку в Приморському районі Одеси невідомий зловмисник підірвав бойову гранату, повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як відзначили в міліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення міліції Одеси і фахівці вибухо-технічної служби встановили, що в під'їзді вибухнула граната Ф-1, внаслідок чого пошкоджено вхідні двері однієї з квартир і вікна під'їзду.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчо-оперативні заходи.

При цьому, як розповів журналістам один із мешканців зазначеного будинку, вибух гранати став результатом галасливої сварки двох чоловіків у дворі будинку. За його словами, коли всі аргументи було вичерпано, один із чоловіків кинув в опонента гранату, проте той встиг сховатися від осколків і ударної хвилі і залишився неушкоджений.