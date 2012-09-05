Суддю звинувачують в аферах з житлом

Як повідомила прес-служба кримського наглядового відомства, обвинуваченому інкримінується ч.2 ст.375 Кримінального кодексу України - ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення.

"Служитель Феміди в порушення закону визнав право власності на дві квартири в Євпаторії за жителями регіону, які не мали підстав претендувати на житло. Внаслідок протиправних дій судді завдано шкоди законним спадкоємцям на суму понад 2 млн грн", - говориться в прес-релізі.

Справу передано до ВСУ для визначення підсудності та організації судового слідства.

Прокуратура пред'явила позов до суду про відшкодування обвинуваченим заподіяного збитку. На майно судді на суму 2,6 млн грн накладено арешт.