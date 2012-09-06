Сьогодні валютний попит знову задовольняв Ощадбанк

19:33, 06 вересня 2012
Суспільство
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У четвер, як і в середу, продавцем великих валютних сум на міжбанку знову виступив “Ощадбанк”, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Ощадбанк другий день поспіль спродує велику кількість валюти

“Сьогодні “Ощадбанк” знову продавав. Він задовольняв великі заявки, на дрібниці не розмінювався”, - сказав співрозмовник агентства.

Голова правління “Ощадбанку” Сергій Подрєзов на запитання УНІАН про суму проданої валюти відповів: “Я не в курсі”.

Також голова правління не дав чіткої відповіді з приводу того, обсяги валюти, що продається, закумульовані «Ощадбанком» за рахунок власних зусиль чи за підтримки Національного банку України.

Учасники ринку схиляються до того, що регулятор все-таки надає «Ощадбанку» валютну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, торги на міжбанку закрилися максимальним падінням курсу гривні за більш як два роки — на рівні 8,19/8,2 грн дол. Наступного дня основним продавцем долара виступив державний «Ощадбанк», внаслідок чого на час закриття торгів гривня зміцнилася і котирування становили 8,14/8,16 грн/дол.

У ці дні Нацбанк не оголошував про продаж валюти.

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