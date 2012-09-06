Сьогодні валютний попит знову задовольняв Ощадбанк

“Сьогодні “Ощадбанк” знову продавав. Він задовольняв великі заявки, на дрібниці не розмінювався”, - сказав співрозмовник агентства.

Голова правління “Ощадбанку” Сергій Подрєзов на запитання УНІАН про суму проданої валюти відповів: “Я не в курсі”.

Також голова правління не дав чіткої відповіді з приводу того, обсяги валюти, що продається, закумульовані «Ощадбанком» за рахунок власних зусиль чи за підтримки Національного банку України.

Учасники ринку схиляються до того, що регулятор все-таки надає «Ощадбанку» валютну підтримку.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, торги на міжбанку закрилися максимальним падінням курсу гривні за більш як два роки — на рівні 8,19/8,2 грн дол. Наступного дня основним продавцем долара виступив державний «Ощадбанк», внаслідок чого на час закриття торгів гривня зміцнилася і котирування становили 8,14/8,16 грн/дол.

У ці дні Нацбанк не оголошував про продаж валюти.