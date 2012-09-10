У районі Ялти 13-16 вересня обмежать рух автотранспорту

Як повідомила сьогодні прес-служба комітету, 13 вересня з 15:00 до 21:00 буде перекрито дорогу Ялта – Гончарне в районі Алупки і Сімеїзького спуску. 14 вересня з 12:00 до 17:00 – підйом від готелю «Ялта-Інтурист» до траси Ялта – Сімферополь і Лівадія – Сімеїз, Гончарне – Ялта в районі санаторію «Парус», селищ Курпати, Гаспра, Будмістечко, Ореанда.

15 вересня з 6:00 до 18:00 обмеження введуть на дорогах Ялта – Бахчисарай, Ялта – Гончарне (Фороська Церква, Байдарські Ворота, плато Ай-Петрі, Сімеїзький спуск, Алупка, Ялта); 16 вересня (з 5:00 до 17:00), Ялта – Бахчисарай, Ялта – Гончарне (Бекетовський спуск, Фороська Церква, Байдарські Ворота, селище Соколине, плато Ай-Петрі).

«Просимо бути дуже уважними і обережними на дорогах, задіяних під проведення швидкісних спецділянок», – говориться в повідомленні Рескомітету.

Як повідомляв УНІАН, перегони «Ялта ралі» проводяться в Криму з 2005 року.

У Prime Yalta Rally-2011 брали участь 87 екіпажів із 21 країни. Перегони виграв екіпаж із Фінляндії у складі Юхо Хяннінена І Мікко Марккула, які виступали на чеському автомобілі «Шкода».