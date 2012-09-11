Компартія закликає ветувати закон про створення держбанку землі

Про це на прес-конференції заявив народний депутат від КПУ Сергій Гордієнко.

За словами депутата, створення земельного банку в першу чергу суперечить закону "Про банки і банківську діяльність".

«Ухвалений Верховною Радою закон про створення земельного банку дозволить цьому банку формувати статутний капітал за рахунок землі", - сказав С.Гордієнко.

«Проте вказане положення суперечить закону "Про банки і банківську діяльність", згідно з яким банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва», - уточнив депутат.

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Крім того, С.Гордієнко звернув увагу на те, що створення земельного банку відкриє шлях до продажу землі сільгосппризначення після закінчення дії мораторію.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що деякі норми, що стосуються створення Державного земельного банку, суперечать закону про банки і банківську діяльність.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

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Закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше 5% ставки Національного банку.

Центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його територіальним органам надаються повноваження з розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, відповідно, таких повноважень позбавляються місцеві державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації і Рада міністрів Автономної Республіки Крим.