ДТП у Польщі: 1 українець загинув і 8 госпіталізовано

За повідомленням Посольства України в Республіці Польща, 13 вересня ц.р. на території Лодзського воєводства сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, за попередньою інформацію, загинув 1 громадянин України та ще 8 наших співвітчизників зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Поранених госпіталізовано до місцевого медичного закладу, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

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З метою з’ясування обставин ДТП та забезпечення належного консульського супроводу події до місця аварії виїхав консул Посольства України.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України та Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ц. р. на нерегульованому залізничному переїзді в Братошевічах у Лодзькому воєводстві (Польща) сталося зіткнення поїзда з мікроавтобусом, який перевозив 10 осіб, вісім з яких загинули на місці, а 1 жінка померла через кілька годин у лікарні. Аварію пережила 20-річна дівчина, яка, за даними лікарів, перебуває у важкому, але стабільному стані. За попередніми даними польських правоохоронців, причиною аварії стало те, що водій мікроавтобуса не зупинився перед знаком STOP і в'їхав під поїзд, який рухався зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину. Окружна прокуратура у Лодзі повідомила, що водій мікроавтобуса був п'яним.

4 серпня у ДТП неподалік міста Лідзбарк-Вармінські (північ Польщі) потрапили учасники львівського гурту Miramі, котрі перебували у концертному турне. Постраждали троє дівчат віком 22 та 24 роки та двоє чоловіків до 30 років.

9 серпня поблизу населеного пункту Граб (Польща) сталася аварія за участю пасажирського мікроавтобуса, в результаті якої постраждало 5 громадян України.

14 серпня внаслідок ДТП, що сталося поблизу населеного пункту Хадикувка (Підкарпатське воєводство Польщі), постраждали двоє громадян України.