Україна заочно вже програла Росії в «автомобільній» війні

Український автопром помстився Росії: Кабмін прийняв постанову, якою ввів утилізаційний збір з імпортних авто. Причому винятково з автомобілів російського складання. Однак для Росії це не так страшно, як для нас, пише forbes.ua

Документ став реакцією на закон, який набув чинності в Росії 1 вересня і передбачає подібні побори з імпортерів автомобілів, у тому числі українських. В результаті з кожного легкового автомобіля, ввезеного з України, стягується $ 850. Українські ж чиновники підрахували, що утилізація машин, що поставляються з Росії, коштує приблизно $ 920.

Хоч ставка, запропонована урядом Миколи Азарова, і вище «медведєвської», але навряд чи вона дозволить відігратися вітчизняному автопрому. Втрата українського ринку для Росії не так страшна, як для нас - російського. У 2011 р. в Україні було випущено 97 500 автомобілів. З них майже 40% було відвантажено російським дилерам. У Росії в минулому році з конвеєрів зійшло 1740000 авто. З них в Україну вирушило менше 1%.