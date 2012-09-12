Україна ввела утилізаційний збір на російські авто

Про це говориться в постанові Кабміну від 3 вересня 2012 року.

Згідно з постановою, юридичні та фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, повинні сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см така ціна становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см ціна зросте до 19,085 тис. грн, більш як 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.

При ввезенні автомобілів старше за три роки ставка збільшується в 6,2-6,4 разу, а для автомобілів від 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 разу.

Утилізаційний збір для транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більш осіб, а також транспортних засобів спеціального призначення і кузовів вагою до 2,5 тис. кг становитиме 19 тис. грн, до 3,5 тис. кг — 30,4 тис. грн, до 5 тис. кг — 38 тис. грн, від 12 до 20 тис. кг — 55,86 тис. грн. і більш як 20 тис. кг— 110,2 тис. грн. Для аналогічних транспортних засобів старших за три роки залежно від ваги ставка збільшується мінімум в 1,5-1,7 разу (до 5 тис. кг), у 4,1- 6,8 разів для транспорту вагою 5 -20 тис. кг і більше

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомляв про намір України ввести утилізаційний збір щодо товарів автопрому, на які аналогічний збір розповсюджуватиметься в Російській Федерації з 1 вересня.

З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. Міністерство екології та природних ресурсів України розробило проект постанови уряду, яким пропонується встановити утилізаційний збір на імпортні легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузови для транспортних засобів.

За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України вважають, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.