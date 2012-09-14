На Прикарпатті горів поїзд: пасажирів евакуювали
18:10, 14 вересня 2012Суспільство
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Сьогодні о 15:40 у Тисменицькому районі Івано-Франківської області біля с. Братківці на перегоні Лісова Тарнавиця загорівся дизельний тепловоз пасажирського поїзда, згодом полум'я перекинулося на один з вагонів.
Полум'я перекинулося на один з вагонів
Як повідомляє прес-служба МНС України, було проведено евакуацію пасажирів. За попередніми даними, постраждалих немає.
О 16:25 підрозділи МНС України локалізували пожежу. Ліквідація загорання триває. До робіт залучено 3 автоцистерни МНС України та пожежний потяг Укрзалізниці.
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