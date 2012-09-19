У Венесуелі заарештували «останнього великого наркобарона»

Про це повідомив президент Колумбії Хуан Мануель Сантос.

"Він був затриманий в місті Сан-Крістобаль, це був найрозшукуваніший злочинець останнього часу, який 20 років свого життя присвятив різним видам злочинної діяльності і був у союзі з воєнізованими угрупуваннями і Революційними збройними силами Колумбії", - сказав Сантос, виступаючи у вівторок по національному радіо і телебаченню, пише РИА "Новости".

Президент Колумбії зазначив, що затримання "Психа" стало можливим завдяки співпраці зі спецслужбами Венесуели, а також допомоги з боку розвідувальних служб Великобританії і США. "Ця операція координувалася з Вашингтона", - додав Сантос.

Глава держави назвав Барреру останнім із великих наркобаронів Колумбії, який залишався на свободі. "По криміналітету завдано нищівного удару", - уклав Сантос.

До недавнього часу в розпорядженні Баррери знаходився власний повітряний флот для перевезення кокаїну.Минулого року влада заарештувала десять пілотів, що працювали на наркомафію, а потім спецслужби США і Колумбії вилучили 21 літальний апарат злочинців.