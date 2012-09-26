Енергохолдинг Ахметова збільшив чистий прибуток до 2,5 мільярдів

Про це йдеться у фінансовому звіті холдингу.

Консолідована виручка ДТЕК у першому півріччі зросла порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 107,6% - до 38,315 млрд грн. Показник EBITDA за цей період збільшився на 55,8% - до 7,898 млрд грн. Рентабельність з EBITDA знизилася в січні-червні 2012 року до 20,6% з 27,4% у першому півріччі 2011 року. Холдинг пов'язує покращення своїх ключових фінансових показників із придбанням нових енергокомпаній і вугільних шахт, збільшенням обсягу реалізації електроенергії та експортних операцій.

ДТЕК також повідомляє, що його капітальні вкладення за шість перших місяців 2012 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 210% - до 4,192 млрд грн.

«ДТЕК увійшов до нової фази свого розвитку – періоду якісної інтеграції та модернізації нових активів. Придбання кінця 2011 - початку 2012 років дозволили нам вже сьогодні істотно наростити операційні результати», - говориться у звіті гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.

«Перед нами стоїть складне завдання підвищення їх операційної ефективності, реформування бізнес-процесів, значної зміни системи і ставлення працівників до питань техніки безпеки і охорони праці. Ми розуміємо, що майбутнє нашого бізнесу безпосередньо залежить від якісної та продуманої модернізації й реконструкції всього ланцюжка виробництва», - заявив М.Тимченко.

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Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2012 року ДТЕК збільшив експорт електроенергії на 100,7% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 4,3 млрд кВт/год.

За шість місяців цього року сумарний відпуск електроенергії зріс на 53,8% - до 25,621 млрд кВт/год., закупівля на Оптовому ринку електроенергії для постачання споживачам зросла на 234,9% - до 23,606 млрд кВт/год.

Видобуток вугілля холдингом зріс за цей період на 75,3% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 20,048 млн. тонн.

У загальній структурі виручки сегмент видобутку і збагачення вугілля в першому півріччі 2012 року приніс холдингу 4,493 млрд грн порівняно з 8,304 млрд грн за аналогічний період 2011 року. Виручка від продажу електроенергії зросла за цей період до 15,302 млрд грн з 5,232 млрд грн.

Станом на 30 червня сукупний борг ДТЕК становив 17,283 млрд грн, зокрема поточний борг – 3,996 млрд грн, а довгострокові зобов'язання – 13,287 млрд грн. Основна сума заборгованості холдингу (75%) деномінована в доларах США.

«Ми задоволені фінансовими результатами, досягнутими в 1-му півріччі 2012 року. Подальше покращення фінансових і операційних показників є наслідком послідовної реалізації інвестиційної програми і фокусу на операційній ефективності», - прокоментував результати першого півріччя директор з фінансів ДТЕК Всеволод Старухін.

«Успішні залучення позикових коштів і консолідація показників придбаних підприємств у сукупності з якісною системою корпоративного управління і довірою фінансових інститутів, що зберігається, дозволяють з упевненістю заявити: ДТЕК володіє необхідною фінансовою стійкістю для реалізації стратегічних завдань з розвитку бізнесу», - сказав він.

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