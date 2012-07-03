Ахметов купив шахти в Росії, щоб торгувати з Європою

У компанії повідомили про купівлю трьох шахт і збагачувальної фабрики у "Ростовського антрациту". Сума угоди не розкривається, але експерти оцінюють її в $ 40-50 млн, пише Коммерсант-Україна.

Угода завершили на минулому тижні, вона передбачає отримання корпоративних прав на шахтоуправління "Обуховське" "(шахта" Обуховська "і збагачувальна фабрика)," Донський антрацит "(шахта" Дальняя ") і" Сулінантраціт "(шахта N410, знаходиться в консервації).

Ці підприємства розташовані в Ростовській області на відстані 20-40 км від українського кордону. Промислові запаси вугілля придбаних активів оцінюються в 136 млн т, сумарний вуглевидобуток у 2011 році склав 500 тис. т. У найближчі рік-два ДТЕК планує довести показники видобутку вугілля на цих шахтах до 2 млн т на рік.

Україна зможе заповнити утворену після закриття шахт в Німеччині та Англії потребу європейського ринку в антрацитах в обсязі до 2,5 млн т щорічно, вважають у ДТЕК.

Член комітету Верховної ради з ПЕК Олександр Гудима зазначає, що у зв'язку з погіршенням якості українського вугілля слідом за ДТЕК й інші компанії почнуть купувати вугільні активи в Росії. "Фактично сьогодні це єдиний спосіб вирішити проблему українського вугілля, якість якого продовжує погіршуватися», - каже пан Гудима. Нагадаємо, українські меткомбінати масово відмовляються від купівлі вугілля, яке видобувають вітчизняні державні шахти, і переходять на імпортну сировину.

Вчора в "Запоріжсталі" виданню заявили, що також не виключають можливості придбання вугільних активів у Росії. Підтвердило інтерес до російських вугільних активів і джерело "Комерсант" в "АрселорМіталл Кривий Ріг".