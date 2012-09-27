Завтра в Україні ще буде тепло

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 вересня у західних областях хмарно з проясненнями; короткочасний дощ, подекуди гроза; температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, в Карпатах вночі 6-11°, вдень 10-15°.

На решті території мінлива хмарність; без опадів, лише вдень у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 20°, вдень 22-27°. Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

27 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 17°.