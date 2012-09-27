У «Каравані» запевняють, що охоронці під час збройного нападу діяли професійно (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив виконуючий директор ТРЦ «Караван» Олексій Тесленко.

«Я запевняю, в тій ситуації, яка сталася вчора, охорона діяла дуже професійно, вони виконали все правильно в рамках тих правил і повноважень, які їм надані компанією (охоронною) і законодавством», - сказав О.Тесленко.

Він зауважив, що співробітникам охоронних структур чинне законодавство не дозволяє мати при собі вогнепальну зброю.

О.Тесленко наголосив, що охоронці виконали свій обов’язок повною мірою і не допустили озброєного злочинця до торгових залів, де могли постраждати відвідувачі та персонал ТРЦ.

За словами О.Тесленка, на даний час торговельний комплекс посилено охороняють співробітники приватних структур, також вивчається питання щодо залучення співробітників міліції.

Водночас О.Тесленко зазначив, що керівництво «Каравану» виплатить грошову компенсацію родичам загиблих, сума якої наразі не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 вересня, в столичному ТРЦ «Караван», на вул. Лугова, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив. Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його піти до кімнати охорони і пред'явити те, що має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко повідомив, що працівники міліції встановили особу чоловіка, який підозрюється у розстрілі трьох приватних охоронців у ТРЦ «Караван». За його словами, з ТРЦ вилучено відеозапис, на якому зафіксовано, як все відбувалося. Підозрюваним є киянин, 1986 року народження.