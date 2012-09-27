Міліція вже знає, хто розстріляв охоронців у «Каравані» (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Є людина, яка підозрюється у скоєнні цього злочину, і є всі підстави вважати, що якраз саме ця людина цей злочин скоїла. Зараз ми над цим працюємо. Проводяться відповідні заходи із затримання цієї особи», - сказав міністр.

За його словами, з ТРЦ вилучено відеозапис, на якому зафіксовано, як все відбувалося.

В.Захарченко зауважив, що, зокрема, підозрювана особа використовувала, за висновками експертів, атипову зброю, схожу на пістолет Макарова. З місця події було вилучено саморобний пристрій для уловлювання гільз, який було встановлено на пістолет і який злетів з нього в ході боротьби.

У свою чергу начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук уточнив, що підозрюваним є киянин, 1986 року народження.

«У нас є і його ім’я, і його прізвище. Зараз вживаються заходи з його розшуку та затримання», - сказав В.Поліщук.

В.Захарченко зауважив, що якби на місці події були працівники міліції, то, на відміну на від співробітників приватної охоронної фірми, вони б спочатку обшукали підозрюваного на наявність у нього будь-яких небезпечних речей, а вже потім вчиняли відповідні дії з виявлення викрадених предметів.

Також міністр не виключив, що МВС створить робочу групу з розробки певних змін до законодавства, яке врегульовує діяльність приватних охоронних структур, щоб у майбутньому мінімізувати або унеможливити подібні випадки.

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 вересня, в столичному ТРЦ «Караван», на вул. Лугова, 12, невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного важко поранив. Попередньо встановлено, що один із охоронців побачив, як покупець вкрав з вітрини флешку, і попросив його піти до кімнати охорони і пред'явити те, що має у кишенях. На той момент у кімнаті перебувало ще троє охоронців.

Замість того щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох охоронців у столичному ТРЦ «Караван». Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

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