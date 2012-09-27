Узбекистан скоро може стати членом ЗВТ СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем.

«Сьогодні мені стало відомо, що узгоджено умови приєднання до договору Узбекистану. Нам належить сьогодні обговорити цей документ. Таким чином формується повномасштабна зона вільної торгівлі, довгоочікувана. Треба сказати, що ми над нею працювали більш як 20 років, і, нарешті, вона набуває завершених форм», - сказав М.Азаров.