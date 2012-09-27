Молдова ратифікувала договір про ЗВТ в рамках СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Киргизької Республіки Жантором Сатибалдієвим у Ялті.

«Мені сьогодні повідомили, що Молдова ратифікувала договір», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що для України важливі добрі відносини з Киргизстаном, зокрема глава уряду наголосив, що Україна вважає, що існуючий на сьогодні обсяг товарообороту між двома країнами не є задовільним, і він міг би бути набагато більшим.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменистан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Верховна Рада України ратифікувала договір про ЗВТ в рамках СНД 30 липня. 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.