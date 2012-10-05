Злочинне угруповання привласнило понад 200 гектарів землі в Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

В ході проведення оперативних заходів УБОЗівці з’ясували, що до складу злочинної групи входило вісім учасників, в кожного з них були свої чітко встановлені обов’язки.

Організатор групи на момент вчинення злочину займав посаду депутата Київської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, розробив злочинну шахрайську схему продажу землі комерційним структурам.

Так, за вказаний період члени групи незаконно заволоділи правом власності на земельні ділянки розташовані на території Київської області загальною площею 208 га, вартістю 163 млн. гривень. Згодом підробляли відповідні документи та укладали договори купівлі-продажу земельних ділянок з підконтрольними комерційними структурами.

Також, видаючи себе за «законних» власників, шахраї привласнили кошти суб’єктів підприємницької діяльності на суму понад 35 млн. гривень, розпродавши понад 1000 га землі.

Наразі Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу стосовно учасників злочинної групи за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, стосовно колишніх службовців – учасників злочинної групи порушено кримінальну справу за ряд злочинів у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Триває слідство.