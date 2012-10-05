На Луганщині затримали грабіжника... жіночої білизни

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Близько першої години ночі до міського відділу міліції надійшла інформація про те, що на 16-річну місцеву мешканку було скоєно напад. Повідомили про це її батьки: коли вночі вона прибігла додому, батьків шокував її зовнішній вигляд. Перелякане дівчисько стояло перед ними абсолютно голе, прикриваючись лише своєю сумочкою.

За тривогою були підняті всі працівники підрозділу міліції і незабаром затриманого доставили до міськвідділу міліції, де з'ясувався досить незвичайний факт. Зловмисник був одягнутий у кілька десятків комплектів жіночої нижньої білизни. Як він пояснив - це його особиста колекція й додав, що вже майже два роки одягається саме так, адже йому це подобається.

Затриманим виявився 26-річний місцевий мешканець, працює вантажником, раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Зараз працівники міліції перевіряють його на причетність до інших злочинів – адже не виключено, що його колекція поповнювалася саме в злочинний спосіб.

Щодо любителя жіночої білизни порушено кримінальну справу за статтею 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією даної статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.