Міліція оприлюднила нове фото ймовірного вбивці з «Каравану»
12:56, 09 жовтня 2012Суспільство
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Правоохоронні органи оприлюднили нову фотографію підозрюваного у вбивстві трьох охоронців у київському торговельному центрі "Караван" Ярослава Мазурка.
Міліція знайшла ще одне фото Мазурка
Фото розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Я.Мазурок сфотографований на прогулянковому катері у Києві, що здійснює екскурсію по Дніпру.
Таким вбивцю зафіксували відеокамери у "Каравані"
“Прикмети зловмисника: на вигляд 35-40 років, зріст 180-185 см, волосся русяве коротке, спортивної тілобудови, одягнений в зелену куртку, сіро-голубі джинси, чорні туфлі. При собі може мати вогнепальну зброю”, - йдеться у повідомленні.
У разі отримання будь-якої інформації міліція просить повідомляти за телефонами: 278-36-83, 271-97-31, 271-90-96, 097-676-23-22, 097-676-17-16 або 102.
Конфіденційність та грошова винагорода в розмірі 100 000 гривень гарантується.
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