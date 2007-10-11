Лукашенко: без атомної станції Білорусі не прожити

Білорусія збудує у себе атомну електростанцію не через політичні амбіції, а через необхідність забезпечити енергетичну безпеку країни, заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко.

"Без АЕС республіці не прожити. Рішення про спорудження АЕС продиктоване не політичними амбіціями, а необхідністю забезпечити енергетичну безпеку країни в умовах виснаження світових газонафтових природних ресурсів", - сказав Лукашенко у четвер на нараді з питань будівництва АЕС в Білорусії.

За його словами, створення власної ядерної енергетики є безальтернативним варіантом гарантії національної безпеки.

Як зазначив Лукашенко, країни Заходу вже обговорюють необхідність запровадження додаткового режиму контролю за операціями з енергетичними об`єктами з метою можливості блокувати їх, якщо вони загрожують енергетичній безпеці.

"Енергетика з суто економічного питання перетворилася на політичний чинник, що визначає основи взаємин між державами", - сказав президент Білорусії.

При цьому Лукашенко вважає необхідним продовжувати будівництво об`єктів на власних джерелах сировини: дровах, бурому вугіллі, сланцях, воді.

"Раптом виникне ситуація, коли треба буде, щоб у населення горіла хоч би "лампочка Ілліча", - сказав президент Білорусії.

РІА "Новости"