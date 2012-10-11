Нобелівська премія не дісталась Муракамі

Про це сьогодні в Стокгольмі повідомив постійний секретар Шведської академії Петер Енглунд, передає РІА «Новости».

Мо Янь - це псевдонім 57-річного китайського прозаїка, який у перекладі означає "мовчи". Його справжнє ім'я - Гуань Моє. Твори письменника перекладено десятками мов. За межами Китаю найбільш відомий як автор роману, за яким було знято фільм "Червоний гаолян" Чжана Імоу.

Сума Нобелівської премії в кожній з номінацій становить цього року 8 млн. шведських крон (1,2 млн. дол. США).

Церемонія нагородження пройде за традицією у Стокгольмі 10 грудня в день смерті засновника Нобелівських премій - шведського підприємця і винахідника Альфреда Нобеля (1833-1896).

Нагадаємо, серед претендентів на нагороду були японський письменник Харукі Муракамі, угорський прозаїк і драматург Петер Надаш і ірландець Вільям Тревор.