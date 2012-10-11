У Стокгольмі сьогодні оголосять Нобелівського лауреата з літератури
09:56, 11 жовтня 2012Суспільство
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У Стокгольмі сьогодні буде оголошено ім'я Нобелівського лауреата з літератури за 2012 рік.
Харукі Муракамі - фаворит серед претендентів
Як повідомляє радіо «Свобода», серед претендентів на нагороду – японський письменник Харукі Муракамі, угорський прозаїк і драматург Петер Надаш та ірландець Вільям Тревор.
Раніше цього тижня стали відомі лауреати Нобелівських премій з медицини, фізики і хімії.
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