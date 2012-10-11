У Стокгольмі сьогодні оголосять Нобелівського лауреата з літератури

Як повідомляє радіо «Свобода», серед претендентів на нагороду – японський письменник Харукі Муракамі, угорський прозаїк і драматург Петер Надаш та ірландець Вільям Тревор.

Раніше цього тижня стали відомі лауреати Нобелівських премій з медицини, фізики і хімії.