Суд Сімферополя оштрафував москвичку на тисячу доларів

У серпні перед вильотом з аеропорту "Сімферополь" підсудна повідомила, що в її багажі бомба, зазначено в рішенні суду, опублікованому в четвер у єдиному реєстрі судових рішень України. Рейс був затриманий, співробітникам служби безпеки довелося евакуювати з аеропорту близько 250 осіб.

Суд визнав росіянку винною в кримінальному злочині за статтею "завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". За КК України, за такий злочин передбачено від 2 до 5 років позбавлення волі, проте суд врахував розкаяння підсудної і відсутність у неї судимостей. Жителька Москви, яка більше місяця провела в слідчому ізоляторі, звільнена з-під варти в залі суду.

Працівник служби безпеки аеропорту повідомив РІА "Новости" на умовах анонімності, що жінка зробила повідомлення про бомбу, після того, як їй не дозволили взяти на борт літака трилітрову банку з купленим в Криму медом.

"Здавати банку в багаж було ніколи, її довелося залишити в аеропорту. Жінка вже немолода, вона була розгнівана, на нервах і сказала про бомбу. Ми розуміли, звичайно, що небезпеки немає, але мусили діяти за інструкцією", - сказав співрозмовник агентства.