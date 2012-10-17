Швидкісні Хюндаї скоро почнуть їздити майже на півгодини швидше

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Володимир Козак.

"Вже найближчим часом ми прискоримо кожен напрямок цього поїзда від 15 до 25 хвилин", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у даний час швидкісні міжрегіональні електропоїзди категорії «Інтерсіті +» курсують за експериментальним графіком.

«Укрзалізниця» планувала після обкатки маршрутів почати роботу по скороченню часу шляху, зокрема, за рахунок збільшення швидкості руху на ділянках, де вона становила не більше 120 км/г.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує запустити «Український експрес» за маршрутом Київ-Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В та змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.