ВОЛЯ заявляє, що не відключала ТВі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії ВОЛЯ, коментуючи інформацію в ЗМІ про відключення телеканалу ТВі в чотирьох містах України.

У повідомленні зазначається, що наприкінці серпня компанія ВОЛЯ офіційно інформувала ЗМІ та всіх партнерів-мовців, зокрема ТВі, про зміни в телепакетах, які здійснюються впродовж вересня-жовтня 2012 року.

Зміни в пакетах компанії ВОЛЯ, які здійснюються впродовж вересня-жовтня 2012 року, пояснюються рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про істотне збільшення списку програм, що входять до універсальної програмної послуги (УПП).

Як відомо, кожен провайдер зобов'язаний забезпечити своїм абонентам доступ до всіх програм (каналів), що входять до складу УПП. У зв'язку з цим ВОЛЯ збільшує в містах своєї присутності кількість каналів у мінімальному пакеті, доступ до якого забезпечується за аналоговою технологією. Цей пакет, залежно від міста, буде розширено на 10-15 каналів, серед яких розважальні, інформаційні, спортивні та програми інших тематик.

При цьому, внаслідок певної обмеженості частотного ресурсу, щодо приблизно 10 каналів, зокрема ТВі, технологія доставки сигналу змінюється - з аналогової на цифрову.

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Нагадаємо, 16 жовтня телеканал ТВі виключили з аналогового мовлення ще в 4 українських містах. Як повідомила прес-служба телеканалу, йдеться про Полтаву, Херсон, Сімферополь і Суми.

Заступник директора телеканалу з питань розвитку Олександр Півнюк відзначив, що ТВі втратив в цих містах дві третини абонентів. За його словами, ТВі виключили без попередження. Його трансляцію забезпечувала "Воля-кабель".

Головний аргумент цієї компанії - зміна переліку програм універсальної програмної послуги, сказав О.Півнюк. «Це нібито передбачає нещодавнє рішення Нацради. Замість аналога ТВі переміщено в цифровий базовий пакет», - сказав він.

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ТВі нагадує, що минулого тижня прем'єр-міністр України Микола Азаров звернувся до Нацради і провайдерів з проханням відновити мовлення каналу.

«Але сьогодні прем'єр змінив свою думку під час зустрічі з представниками ОБСЄ. Азаров назвав проблему з виключенням ТВі - "не вартою виїденого яйця". А керівництво каналу вигадало політичні переслідування, за його словами», - зазначають на телеканалі.

Як повідомлялося, кабельні оператори раніше перевели ТВі в цифровий пакет ще у ряді українських міст, зокрема в Києві.