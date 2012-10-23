В Україні зросло безробіття

Про це повідомляє "Сегодня".

За вересень 2012 року рівень безробіття в Україні скоротився на 2,5%, проте річний показник виріс на 2,9%. Про це йдеться в доповіді Державного комітету статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 жовтня 2012 р. становила 416,1 тис. осіб, що на 2,9% більше порівняно з відповідною датою 2011 року.

Кожен другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій - посаду службовця, а решта безробітні не мали професійної підготовки.