У Києві відкрили нову станцію метро

Сьогодні у Києві відкрили нову станцію метро «Іподром».

Вона розташована на Куренівсько-Червоноармійській лінії між станціями «Виставковий центр» та «Теремки» в районі перехрестя проспекту Академіка Глушкова та вулиці Василя Касіяна. У церемонії відкриття взяв участь прем’єр-міністр України Микола Азаров. Генеральний підрядник ПАТ «Київметробуд» розпочав будівництво в лютому 2012 року. Пробний запуск поїзду було здійснено 20 жовтня.

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