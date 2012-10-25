У Києві відкрили нову станцію метро
10:55, 25 жовтня 2012Суспільство
1491 0
Сьогодні у Києві відкрили нову станцію метро «Іподром».
Іподром відкрито. Фото http://www.metro.kiev.ua
Вона розташована на Куренівсько-Червоноармійській лінії між станціями «Виставковий центр» та «Теремки» в районі перехрестя проспекту Академіка Глушкова та вулиці Василя Касіяна.
У церемонії відкриття взяв участь прем’єр-міністр України Микола Азаров.
Генеральний підрядник ПАТ «Київметробуд» розпочав будівництво в лютому 2012 року.
Пробний запуск поїзду було здійснено 20 жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter