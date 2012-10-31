Злочинці виготовляли польські паспорти і продавали українцям

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі.

"Затриманий польський громадянин – 41-річний мешканець гміни Опатув – входив до складу злочинної групи, якою керувала громадянка України, котру затримали у листопаді минулого року під час спроби перетину польсько-українського кордону з порушенням чинного законодавства", - зазначила прес-служба.

За даними польських слідчих, учасники злочинної групи продавали українцям польські паспорти за 3-3,5 тисячі євро.

Польські правоохоронці, розслідуючи цю справу, висунули обвинувачення 15 громадянам Польщі та 2 українцям.

"У випадку 12 осіб прокуратура вже направила акт звинувачення до суду", - зазначила прес-служба.

Злочинці діяли у Свєнтокжиському воєводстві на південному сході Польщі.