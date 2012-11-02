МВФ хоче працювати з новим українським урядом

Про це заявив директор департаменту зовнішніх відносин МВФ Джері Райс під час брифінгу у Вашингтоні.

«Українські власті висловили інтерес до відновлення відносин з Фондом, проте на яких умовах – поки не обговорювалося. Об'єктивно, в Україні тільки-но пройшли вибори, і ми з нетерпінням чекаємо на взаємодію з новим урядом», - заявив Д.Райс.

Як повідомляв УНІАН, з 26 жовтня до 2 листопада з Україні працювала технічна місія МВФ. Мета приїзду - оцінити заходи влади щодо рішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Раніше українські власті заявили, що вважають за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яку було розпочато у 2010 році. Нагадаємо, після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Водночас, на думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, у разі, якщо Україна в 2013 році не одержить кредитів від Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні.

Нагадаємо, також, що за чинним українським законодавством оновлення складу Верховної Ради не передбачає автоматичної відставки членів Кабінету міністрів і призначення нового складу уряду.