Податкова оштрафувала тисячу киян за нелегальну здачу квартир

У столиці з початку року податківцями виявлено 1 тис. 58 киян, які надавали в оренду квартири, не сплачуючи податків.

Як повідомляє прес-служба ДПС у Києві, «вказаним громадянам донараховано 3 млн 861 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, які наразі сплачено до бюджету».

У боротьбі з нелегальним наданням в оренду працівники податкової служби постійно проводять моніторинг оголошень, розміщених в Інтернеті, ЗМІ та перевіряють інформацію від громадян, зазначається в повідомленні.

Станом на 1 жовтня 2012 року у Києві 21,6 тис. громадян офіційно здавали в оренду нерухоме майно. Від отриманих доходів ними сплачено понад 104 млн грн податків, що на 10,6 млн грн більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, інформує ДПС.