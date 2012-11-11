Завтра в Україні - тепло і сухо

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 12 листопада буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах, Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті та узбережжі Криму до 8°, на Лівобережжі 0-5° морозу; вдень 8-13°, в східних областях 3-8° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У столиці без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.