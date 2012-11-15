На Львівщині спіймали злочинців, які відкачували нафту з трубопроводів

Незаконні так звані врізки в трубопроводи та свердловини правоохоронці виявили на територіях Львівської та Закарпатської областей, повідомляє прес-служба податкової міліції України.

Викрадена нафта накопичувалась у резервуарах, які, окрім іншого, несли загрозу навколишньому середовищу. Згодом сировина завантажувалась у автомобілі із замаскованими цистернами та транспортувалась на приватні нафтобази Львівської та Івано-Франківської областей, а також переробникам нафтопродуктів в Луганській, Кіровоградській, Полтавській та Донецькій областях.

Сума вилучених під час операції товарно-матеріальних цінностей, а саме: буровий комплекс, установка для переробки нафти, трубопрокладчик, переобладнані автомобілі для транспортування нафти, насосні станції та інші високотехнологічні прилади, склала понад 20 млн. грн.

Наразі порушено кримінальну справу. Організатор незаконного бізнесу та його співучасники знаходяться за гратами.

«Цією операцією ми вирішили одразу кілька завдань. По-перше, захистили державну власність, на яку зазіхали шахраї. По-друге, ми захистили чесних бізнесменів, які потерпали від нечесної конкуренції. По-третє, це захист пересічних споживачів, які могли наразитися на фальсифікат. Переконаний, що саме такі операції формують імідж податкової міліції, як ефективного та дієвого правоохоронного органу, який стоїть на сторожі інтересів держави та громадян», – зазначив перший заступник начальника Головного управління податкової міліції ДПС України Юрій Атаманюк.