Через врізку у нафтопровід "Дружба" нафта розлилася довкола

Як повідомляє прес-служба МНС України, вчора вранці до оперативно-координаційного центру міністерства надійшло повідомлення про те, що під час огляду нафтопроводу «Дружба» між селами Руське та Чопівці працівники нафтопроводу виявили витік нафти в меліоративний канал шириною 0,5-1 м.

На місце події виїхали співробітники міністерства. З'ясувалося, що витік нафти стався внаслідок прориву резинового шлангу високого тиску, який був несанкціоновано врізаний в нафтопровід. Кількість розлитої нафти на даний час не встановлено.

З метою недопущення поширення речовини у каналі аварійні бригади нафтопроводу створили земляний насип на відстані 400 м від місця прориву. Витікання нафти з нафтопроводу було припинено шляхом перекриття вентилю на врізаному трубопроводі.

Загрози навколишньому середовищу немає. На місці події працюють три аварійні бригади – 20 працівників нафтопроводу «Дружба». Вони очищають територію від залишків нафтопродукту.