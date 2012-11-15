Майже весь Бориспіль сидить без опалення і гарячої води
«Київоблгаз» за перевищення ліміту відключив подачу газу на 16 із 19 котелень Борисполя. Мер міста заявляє, що ніяких боргів перед газовиками немає, а відключення пов’язує з поганими результатами влади на останніх виборах.
Про це повідомляє «5 канал».
За словами працівників однієї з котелень міста, подачу газу припинили 14 листопада.
«Приїхали з «Київоблгазу» і заявили: "Ми припиняємо подачу газу". І опломбували нас», - повідомили вони.
Мер міста Анатолій Федорчук обурений. Він заявляє, що боргів перед газовиками немає, а отже, відключення незаконне.
«З 1 листопада така вакханалія кожен день робиться. Мешканці Борисполя справно сплачують за комунальні послуги. Боргів за газ у нас взагалі немає», - заявив Федорчук.
За словами мера, місту знизили ліміт в 15 разів від необхідного мінімуму.
Чиновники міста пов’язують цю ситуацію з виборами: «бориспільці погано голосували за партію влади».
У «Київоблгазі» відмовилися ситуацію коментувати. Не назвали також числа, коли місту повернуть тепло і гарячу воду.