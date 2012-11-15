Євразійська комісія «підвісила» українську порцеляну на півроку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепньов.

«Що стосується фарфорової продукції, то ми діємо згідно з процедурою, і зараз одержали заяву від галузі, і із цього приводу почали розслідування. Поки що рано говорити навіть про якісь попередні підсумки. Думаю, вони з'являться не раніше, ніж за півроку», - сказав А.Слепньов.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко заявив, що Євразійська економічна комісія починає розслідування проти українського фарфору і посуду.

Нагадаємо, що 3 вересня 2012 р. Департамент захисту внутрішнього ринку Євразійської економічної комісії почав спеціальне захисне розслідування щодо столового і кухонного фарфорового посуду. Рішення про початок розслідування прийнято на основі результатів розгляду заяви, поданої ТОВ «ДО «Промисли Вербилок», підтриманої ЗАТ «Фарфор Вербилок», ВАТ «Імператорський фарфоровий завод», ЗАТ «Добруський фарфоровий завод», ПК «Дульовський фарфоровий завод».

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення Комісії обов'язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.

ЄЕК створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року.