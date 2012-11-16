В Росії розповіли, коли може початися серійне виробництво Ан-70

Серійне виробництво військово-транспортних літаків Ан-70в РФ почнеться не раніше 2015 року у зв'язку з браком фінансування, повідомило у п'ятницю джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

Як повідомляє РИА Новости, в 2011 році командувач військово-транспортною авіацією ВПС РФ Віктор Качалкін заявив, що літаки Ан-70 з 2014 року почнуть надходити для потреб армії. На початку червня 2012 року Анатолій Сердюков, який займав тоді пост міністра оборони РФ, уточнив, що надходження Ан-70 у війська очікується, швидше за все, не раніше 2015 року.

"Вже зараз ясно, що серійне виробництво Ан-70 в Казані не зможе початися раніше 2015 року, навіть є ймовірність, що воно буде перенесено на 2016 рік", - сказав співрозмовник агентства, пояснивши, що перенесення пов'язане з браком фінансування.

Збірка літака, за його словами, буде відбуватися на території Казанського авіаційного виробничого об'єднання (в кооперації з українською стороною, яка буде виробляти для Ан-70 крила і двигуни.

Співрозмовник відзначив, що ряд іноземних держав уже зацікавилися літаком. "Наскільки я знаю, близько п'яти іноземних держав вже проявляли інтерес до цієї моделі, готуються попередні договори", - додало джерело.

Крім того, він зауважив, що ніяких переговорів з приводу передачі інтелектуальної власності від України РФ на сьогоднішній день не ведеться.

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. За своїми характеристиками він покликаний забезпечувати доставку практично всієї номенклатури армійського озброєння і військової техніки загальною вагою 35-47 тонн на відстань до 5,1 тисячі кілометрів, з крейсерською швидкістю 700-750 кілометрів на годину.

Літак в якості десантного судна може доставляти до цілей 300 військовослужбовців, а як санітарний варіант - евакуювати понад 200 поранених. Він може використовувати і бетонні ЗПС, і грунтові майданчики завдовжки 600-700 метрів. Бортові прилади дозволяють використовувати Ан-70 автономно на необладнаних аеродромах без використання будь-яких спеціальних наземних засобів.

Вартість одного Ан-70 оцінюється в 67 мільйонів доларів. Він призначається для заміни морально і технічно застарілого Ан-12.